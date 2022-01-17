На Полтавщине водитель устроил гонки с копами и сгорел заживо, врезавшись в газовую колонку АЗС. Фото и видео
Вследствие аварии, которая произошла в ночь на 17 января в Кременчуге, где микроавтобус Volkswagen въехал на большой скорости в колонку на АЗС "Мотто", погиб водитель автомобиля. Мужчина пытался скрыться от патрульных после нарушения правил дорожного движения, и ехал на колоссальной скорости, что и повлекло за собой трагедию.
Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Полтавской области, водитель 1964 года рождения сгорел заживо. Ужасные кадры ДТП и взрыва попали в объективы камер внешнего наблюдения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Столкновение автомобиля с газовой колонкой на территории автозаправки произвел такой пожар, что тушить его пришлось нескольким бригадам спасателей в составе 28 человек, а также 8 единиц техники. Полицейские на протяжении ночи охраняли периметр вокруг происшествия, чтобы посторонние люди не получили травм и ожогов.
Полностью ликвидировать пожар удалось только на рассвете. Сейчас правоохранители проводят следствие для выяснения всех обстоятельств трагического происшествия, возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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