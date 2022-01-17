На Полтавщине водитель устроил гонки с копами и сгорел заживо, врезавшись в газовую колонку АЗС. Фото и видео

Вследствие аварии, которая произошла в ночь на 17 января в Кременчуге, где микроавтобус Volkswagen въехал на большой скорости в колонку на АЗС "Мотто", погиб водитель автомобиля. Мужчина пытался скрыться от патрульных после нарушения правил дорожного движения, и ехал на колоссальной скорости, что и повлекло за собой трагедию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Полтавской области, водитель 1964 года рождения сгорел заживо. Ужасные кадры ДТП и взрыва попали в объективы камер внешнего наблюдения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Столкновение автомобиля с газовой колонкой на территории автозаправки произвел такой пожар, что тушить его пришлось нескольким бригадам спасателей в составе 28 человек, а также 8 единиц техники. Полицейские на протяжении ночи охраняли периметр вокруг происшествия, чтобы посторонние люди не получили травм и ожогов.

Видео дня

Полностью ликвидировать пожар удалось только на рассвете. Сейчас правоохранители проводят следствие для выяснения всех обстоятельств трагического происшествия, возбуждено уголовное производство по ст. 286 УК Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: