На польско-белорусской границе нашли застреленным 22-летнего военного: все подробности

На польско-белорусской границе обнаружили застреленным 22-летнего польского военнослужащего. По предварительным данным, трагедия произошла в результате выстрела из табельного оружия.

Об этом в четверг, 27 января, сообщило польское издание wiadomosci. Погибший нес службу в 9-й танковой кавалерийской бригаде. Как отмечается, молодой поляк погиб при исполнении служебных обязанностей.

Журналисты уточнили, что рассматривается версия о самоубийстве. Трагедия произошла недалеко от польского села Беловежа. В 4 км от Беловежа действует пешеходно-велосипедный польско-белорусский погранпереход.

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Как говорится в материале, на место была вызвана служба скорой помощи. Обстоятельства расстрела солдата будет выяснять Военная полиция под надзором прокуратуры польского города Белосток. Журналисты добавили, что семью военнослужащего оповестили о трагедии, с ними работали психологи.

Напомним: подобная трагедия на польско-белорусской границе произошла 13 ноября – погиб польский военный, который служил в 17-й Великопольской механизированной бригаде. По предварительным данным, имела место случайная стрельба, которая и привела к гибели военного. В командовании заверили, что третьи лица к инциденту не причастны.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает, что граница государства с Беларусью в будущем может быть полностью закрыта. Это связано с миграционным кризисом, возникшим на рубеже двух стран. Нелегальные мигранты, продолжающие находиться на границе Беларуси и Польши, не прекращают намерения прорваться на территорию Европейского Союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Польши недалеко от границы с Беларусью 7 декабря в лесу нашли мертвым мужчину. Он был с рюкзаком и паспортом гражданина Нигерии.