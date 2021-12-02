На пепелище правосудия: ответственный за пожар в 'Токио-Стар' до сих пор на свободе

В ночь на 17 августа 2019 года в одесской гостинице "Токио-Стар" по адресу ул. Водопроводная, 1А/3произошел пожар, в результате которого 9 человек погибли, 10 были госпитализированы. Более чем через два года мало кто и вспомнит об этой трагедии, но в августе 2019 даже президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично проконтролировать, чтобы виновные в пожаре в гостинице "Токио-Стар" не избежали наказания. Однако судебный процесс по этому делу до сих пор находится на стадии подготовительного заседания, а главный обвиняемый в пожаре – Сергей Дурач по-прежнему на свободе. Тот факт, что за последнее время Дурач стал фигурантом новых уголовных производств из-за рейдерских атак на имущество своего бывшего партнера Вадима Черного, доказывает – он вполне уверен в своей безнаказанности.

Трагедия, за которую никто не ответил

Напомним, что основной версией пожара в одной из крупнейших гостиниц Одессы - "Токио-Стар " является короткое замыкание в электрощитовой. По данным следствия, центр возгорания был возле прачечной на втором этаже здания отеля. Запомним этот факт – он очень важен.

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В августе 2019 года суд избрал одному из владельцев "Токио-Стар" - одесскому бизнесмену Вадиму Черному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

Полиция задержала Дурача только 16 июля 2020, после того как он вернулся в Одессу из Италии, где почти год скрывался.

Почему Дурач вернулся стало ясно вскоре, потому что отсидеть ему пришлось лишь пару недель, после чего уже 5 августа мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест, который впоследствии также был отменен.

Обвинения в отношении совладельцев гостиницы "Токио-Стар" Вадима Черного и Сергея Дурача Одесская областная прокуратура направила в Приморский районный суд Одессы еще в августе 2020 года. Прокуратура обвинила обоих владельцев в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара. Им грозило от 3 до 8 лет заключения.

Кстати, учитывая, что пока Дурач находился в солнечной Италии, Черный находился в СИЗО, возникает вопрос – кто в этом тандеме был настоящим "боссом".

Однако после смерти Вадима Черного в декабре 2020 года от коронавируса это уже не так важно. И без того крайне медленное движение дела о пожаре в "Токиа-Старе" окончательно затормозилось в Приморском районном суде Одессы. Логика поняла – главный обвиняемый умер, поэтому можно спускать на тормозах. И это дополнительное свидетельство очень широких возможностей Сергея Дурача, ведь именно он, а вовсе не Вадим Черный несет всю полноту ответственности за пожар. Дело в том, что Сергей Дурач был руководителем и единственным собственником предприятия ООО "Отель Паровоз", которое в свою очередь владело вторым этажом здания гостиницы "Токио-Стар", а именно на втором этаже по данным следствия и находился центр возгорания.

Сухим юридическим языком все это звучит следующим образом: "Согласно ч. 3 ст. 55 Кодекса гражданской защиты Украины, по обеспечению пожарной безопасности возлагается на собственника (владельцев) земельного участка и другого объекта недвижимого имущества или нанимателей (арендаторов) земельного участка и другого объекта недвижимого имущества, если это оговорено договором найма (аренды), а также на руководителя (руководителей) субъекта хозяйствования.

Таким образом, Дурач С.В., как директор ООО "Отель Паровоз" и конечный владелец нежилых помещений, осуществлявший предпринимательскую деятельность в гостинице "Токио-Стар" по предоставлению гостиничных услуг гражданам, не обеспечил выполнения установленных законодательством требований пожарной безопасности в помещениях гостиницы , что привело к пожару, в результате которого погибли 9 человек".

Почему судья Приморского районного суда Одессы Людмила Гаева не спешит ставить точку в этом совершенно понятном деле – вопрос риторический. В то же время ситуация в украинской судебной системе пока настолько сложна, что открывает перед судьей очень широкий выбор для объяснения своего бездействия. Здесь можно ссылаться на большую загруженность, из-за массового увольнения коллег, отсутствия возможности сообщить участникам дела о времени проведения очередного судебного заседания. Сейчас всем, кто интересуется ходом пресловутой судебной реформы, прекрасно известно, что из-за недофинансирования в украинских судах закончились деньги даже на конверты и марки.

Очевидно, что пока украинские судьи массово увольняются, некоторые их коллеги, уже не опасаясь за собственную репутацию, пытаются напоследок немного подзаработать. Но не стоит сваливать все на суд. Ответственность за безнаказанность обвиняемого по одному из громких дел в стране лежит и на Приморском райотделе Нацполиции и Прокуратуре Одессы. Более того, именно они ответственны за ту бурную противоправную деятельность, которую сейчас развернул Сергей Дурач.

Рейдерская атака под прикрытием правоохранителей

"Решив" вопрос с судом, Дурач взялся улучшать свое финансовое состояние, которое, видимо, несколько пострадало из-за непредвиденных "судебных расходов". Сделать это он решил самым простым способом – рейдернуть активы своего покойного партнера, в той или иной форме принадлежавших предприятиям, учредителем которых выступало ОО "Центр защиты инвалидов" (ЦЗИ). Здесь нужно объяснить, что на ЦЗИ были завязаны фактически все активы Вадима Львовича Черного, а последний, как хорошо известно, был достаточно успешным бизнесменом, и речь идет о сотнях миллионов гривен. После смерти Вадима Львовича в конце 2020 года учредительное собрание ЦЗИ избрало новым директором ОО его брата - Аркадия Львовича Черного.

А уже в марте 2021 года Сергей Дурач совершил первую атаку на ЦЗИ, похитив документы и печати ОО.

По заявлению действующего главы ЦЗИ Аркадия Черного, Киевский райсуд Одессы обязал Главное управление нацполиции в Одесской области внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении Сергеем Дурачом и его сообщниками преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 357 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса.

Чтобы объяснить происходящее, приведем выдержку из судебного решения: "Дурач Сергей Викторович, Пархоменко Вадим Николаевич и другие неустановленные лица, действуя по корыстным мотивам и в других личных интересах, похитили особо важные официальные документы и печати ОО "Центр защиты инвалидов" и других юридических лиц, учредителем которых он является, а именно: ООО "Ашрам", ООО "Майничи", ООО "Басари", Дочернего предприятия "Компромисс", Производственно-торговой фирмы "Галатея" в виде Дочернего предприятия.

В частности, были похищены документы о полном выполнении ГО договора купли-продажи корпоративных прав №1 ООО "Ашрам" (сумма договора 8 817 194,00 гривен), договора купли-продажи корпоративных прав №2 ООО "Басари" (сумма 129 670 749, 00 гривен), договора купли-продажи корпоративных прав № 3 ГП "Компромисс" (сумма договора 1 218 500,00 гривен), заключенных с ООО "Дагда-2013" в 2016 году, дополнительные соглашения к указанным договорам и квитанции к прибыльным кассовых ордеров и другие документы.

Сразу же после похищения по указанию Дурача оригиналов вышеуказанных документов, ЧП "Дагда-2013" обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с исковыми требованиями по истребованию владения ГО "Центр защиты инвалидов" 100% корпоративных прав в уставном капитале ООО "Майничи", Басари", ГП "Компромисс", мотивируя свои требования неисполнением ОО "Центр защиты инвалидов" обязанностей по договорам купли-продажи корпоративных прав.

В настоящее время в Хозяйственном суде Одесской области находятся три дела (дело № 916/1642/21, 916/1346/21, 916/1347/21), возможным следствием решения которых является принятие судом решений о истребовании с ОО "Центр защиты инвалидов" в пользу ЧП "Дагда-2013" 100% корпоративных прав в вышеприведенных предприятиях, то есть может привести к фактической утрате общественной организацией своего имущества".

10 сентября 2021 года ОО "Центр защиты инвалидов", как юридическое лицо, в лице председателя ГО Аркадия Черного, приобрело статус потерпевшего лица в указанном уголовном производстве.

Схема столь же проста, сколь и эффективна, не увидеть в ней всех признаков рейдерского захвата просто невозможно. Конечно, если есть желание видеть, если задача поставлена иначе, то ситуация вокруг ЦЗИ может разворачиваться совершенно неожиданно.

Замедленная реакция на преступников и стремительные обыски потерпевших

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Формально открыв уголовное производство по Дурачу, полиция расследует это дело столь же "энергично", как и слушается судебное против Дурача.

И вот здесь возникают уже не вопросы, а вполне обоснованные предположения по скоординированным действиям правоохранителей и фигуранта сразу нескольких уголовных дел. Основная причина таких предположений заключается в том, что в отношении оппонентов Дурача, пытающихся защитить свои активы от рейдера, полиция и прокуратура действуют очень быстро и слаженно.

Неделю назад на предприятиях ЦЗИ и в помещении законно избранного директора ОО Департаментом стратегических расследований одесской полиции было проведено 5 масштабных и одновременных обысков, в которых участвовало около 50 полицейских. Показательно, что столь мощные ресурсы руководство одесской полиции привлечено после получения заявления, полученного от сообщников Дурача. В ходе обысков были изъяты правоучредительные документы предприятий.

Адвокаты ЦЗИ утверждают, что никаких оснований изымать эти документы у полиции не было, даже если опираться на сумбурный и противоречивый текст заявления сообщников Дурача.

Оснований не было, но была, как говорится, "производственная необходимость", ведь через несколько дней адвокаты ЦЗИ выяснили, что изъятые во время обысков правоучредительные документы были использованы для переоформления права собственности на целый ряд объектов недвижимости в Одессе. Все происходило из нотариуса из Полтавской области. В частности, речь идет о переоформлении права собственности на Торговый центр "Греческий" и ресторан "Киев" в Одессе, принадлежащих дочерним предприятиям ЦЗИ. В настоящее время происходит переоформление этих активов уже по второму кругу.

Оперативность и мощь "наката" правоохранителей на законных собственников имущества, к сожалению, является исчерпывающим доказательством их заинтересованности в успехе рейдерской атаки Дурача.

Если так пойдет дальше, то меньше всего, чего можно ожидать от Сергея Дурача – это открытие новых полулегальных отелей в захваченных помещениях. Чем это может закончиться, лучше даже не представлять. Может, все-таки прокурор Одесской области Сергей Костенко включит свою собственную фантазию и попытается представить последствия для имиджа Президента Украины, который брал под личный контроль дело "Токио-Стар".

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