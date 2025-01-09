На Одесщине водитель сбил насмерть 16-летнюю девушку: появились детали трагедии. Фото

В Измаиле Одесской области водитель Honda сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Несовершеннолетняя получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

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Авария произошла около 20:00 в среду, 8 января, по проспекту Независимости. О трагедии известил Измаильский районный отдел полиции Одесщины.

"Предварительно полицейские установили, что 30-летний водитель автомобиля Honda совершил наезд на 16-летнюю девушку, когда она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок, к сожалению, погиб", – говорится в сообщении.

По данным полиции, правоохранители проверили водителя на состояние опьянения – он был трезв.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и патрульные. Полицейские устанавливали обстоятельства ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

"В очередной раз призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. В частности, водителей – внимательно следить за дорожной обстановкой", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января в Одессе водитель из Кривого Рога, вероятно, находясь под влиянием наркотических средств, совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. После аварии виновник пытался скрыться, а когда это не удалось – забаррикадировался в авто от полиции.

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