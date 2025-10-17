На Одесщине водитель грузовика сбил насмерть двух военных на блокпосту: детали трагедии

Недалеко от села Сухой Лиман Одесской области утром 17 октября грузовик сбил военных возле передвижного блокпоста. В результате ДТП двое военнослужащих в возрасте 34 и 36 лет погибли.

Видео дня

Пресс-служба областного Главного управления Национальной полиции подтвердила трагедию. На сайте ведомства сообщается, что авария произошла около 7 часов пятницы.

Подробности смертельного ДТП

За рулем грузовика находился 63-летний водитель. Проверка на состояние опьянения показала, что он был трезвым. Водитель объяснил правоохранителям, что не заметил людей на дороге.

Один военный получил тяжелые травмы и погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Другой пострадавший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области устанавливает все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержании водителя в процессуальном порядке.

Полицейские предупредили, что на участке дороги, где произошла авария, затруднено движение транспорта.

"Просим учесть эту информацию при выборе маршрута. Также в очередной раз призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными, внимательно следить за дорожной обстановкой", – обратилась пресс-служба Нацпола.

Как писал OBOZ.UA, ранее на трассе Киев – Чоп вблизи села Тараканов Ривненской области авто столкнулось с волонтерской колонной. В результате аварии погиб 76-летний мужчина, его 73-летняя жена попала в реанимацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!