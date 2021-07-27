На Одесщине в гостинице отравились дети, девятерых госпитализировали

Под городом Белгород-Днестровский в Одесской области на отдыхе отравились дети. Девять пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. В ведомстве уточнили, что группа в составе 90 человек остановилась в Bugas Sea View и питались в ресторане гостиницы.

Предварительный диагноз – острый гастроэнтероколит. Все пострадавшие младше 15 лет. Они находятся в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице.

Ведомство начало расследование отравления. Уже отобраны и направлены на экспертизу соответствующие пробы.

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Отметим, что гостиница Bugas Sea View расположена в селе Грибовка, что под Белгород-Днестровским.

Напомним, что ранее в Черноморске с пищевым отравлением в больницу попали воспитанники местного детсада. Тогда троих пострадавших отправили лечиться домой, а еще трое были в состоянии средней тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, массовое отравление также было зафиксировано в спортивном лагере на Ивано-Франковщине. Тогда госпитализировали 18 человек, в том числе 16 детей.

Во время проверки в лагере обнаружили 62 нарушения, которые могли спровоцировать вспышку.