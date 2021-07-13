На Одесчине в детсаду произошло массовое отравление

В Черноморске Одесской области шестеро воспитанников детского сада были госпитализированы в больницу с пищевым отравлением. Трое детей находятся в состоянии средней тяжести.

Родители малышей, посещающих городской детсад №12 вынуждены были обратиться к медикам в Черноморскую больницу, так как у детей фиксировались симптомы отравления, пишет УНИАН. Троих пациентов врачи отправили лечиться домой амбулаторно, еще троих малышей положили в стационар.

Первичный диагноз, который поставили медики всем обратившимся за помощью – "гастроэнтероколит".

Чтобы выяснить, что могла стать источником отравления, в детсаду проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

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Жалобы на здоровье детей, которые посещают этот детсад, от других родителей пока не поступали.

Стоит отметить, что заболеваемость среди детей острыми кишечными инфекциями в области выросла на 5% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 57 человек были доставлены в больницу с признаками острого пищевого отравления, среди них – 16 детей. Выяснилось, что люди ели суши в двух ресторанах города.