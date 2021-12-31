На Одесщине в ДТП погиб пешеход: переходил дорогу в запрещенном месте. Фото

Вечером, 30 декабря, в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 51-летний водитель на Mercedes сбил пешехода. В результате наезда транспортного средства 39-летний мужчина погиб на месте ДТП.

По предварительным данным, пешеход пересекал дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Смертельное ДТП произошло в поселке городского типа Сарата. Оба участника происшествия местные жители.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. У водителя взяли образцы крови для проверки на алкоголь. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Напомним, в Червонограде на Львовщине 29 декабря несовершеннолетний водитель автомобиля BMW без прав протаранил на дороге маршрутку. В результате столкновения пострадал виновник ДТП и пассажирка автобуса.

Также на Закарпатье произошло жуткое ДТП – 44-летний водитель на Audi в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости сбил двух мальчиков. Один из них скончался на месте от полученных травм. Второй с серьезными травмами сейчас находится в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове пьяный водитель уснул за рулем автомобиля прямо на пешеходном переходе. Уровень алкоголя в его крови превысил норму в 16 раз.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!