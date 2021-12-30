На Закарпатье пьяный водитель влетел в маленьких детей и хотел скрыться с места ДТП: подробности

На Закарпатье произошло жуткое ДТП – 44-летний водитель на Audi в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости сбил двух мальчиков. Один из них скончался на месте от полученных травм. Второй с серьезными травмами сейчас находится в больнице.

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Пьяный водитель хотел скрыться с места ДТП

Трагедия случилась в селе Серное Береговского района на следующий день после Рождества, 26 декабря, около 20:00. На обочине улицы Ракоци стояли двоюродные братья – 8-летний Жастин и 9-летний Женя. Дети вышли покататься на велосипеде. Но внезапно в них влетел автомобиль Audi, за рулем которого был житель села Великая Добронь.

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От удара Жастин отлетел на обочину, а вот Женю водитель протянул на капоте, а затем переехал его голову.

После ДТП водитель останавливаться не собирался и проехал еще около 300 метров, но из-за скользкой дороги не справился с управлением и въехал сперва в одни ворота, а потом в другие.

Ребенок скончался от ужасных травм

Услышав шум, на улицу выбежали местные жители и смогли задержать водителя. Однако одному из мальчиков уже ничем нельзя было помочь.

"Я в это время была на улице. Бедный мальчик получил такие ужасные травмы, что даже тяжело описывать. Кроме переломов, у него была разбита голова. Он умер сразу. А второй ребенок получил переломы ног и костей таза. Он сейчас в больнице. Его семье сейчас очень нелегко: отец мальчика находится в больнице, у него коронавирус. Выживет ли он – неизвестно. Мама сейчас рядом с сыном, в больнице", – рассказала одна из жительниц села.

Погибший Женя приехал вместе с дедушкой из соседнего села Страбичово на Рождество к своей тете. Дома у него остались мама и четверо сестер.

"Мама одна воспитывала Женю и его сестер. Мальчик учился в нашей школе, о нем хорошо отзываются. Да и сама семья, несмотря на то, что многодетная и мама там сама, одна из лучших в нашем селе. Женщина сейчас, конечно, убита горем", – рассказали в сельсовете.

Как выяснили в полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его уже арестовали на два месяца, а правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 286-1 ККУ (Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к смерти потерпевшего), за что грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.