На Одесщине умер 5-летний мальчик: у него в голове нашли пулю, мать соврала об обстоятельствах гибели сына

В Белгород-Днестровском районе Одесской области умер 5-летний мальчик – после вскрытия в его голове обнаружили пулю для пневматического оружия. При этом его мать утверждала, что сын получил травму во дворе во время игры с младшей сестрой.

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Позже выяснилось, что к смерти ребенка причастен 30-летний сожитель матери мальчика. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. Событие квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка и сокрытие особо тяжкого преступления.

Подробности инцидента

31 августа врачи сообщили полиции о госпитализации 5-летнего мальчика в тяжелом состоянии. По словам матери, сын получил травму во дворе во время игры с младшей сестрой.

К сожалению, ребенка спасти не удалось – мальчик умер в больнице. Было проведено вскрытие, после которого в его голове обнаружили пулю для пневматического оружия, от которой, по предварительным данным, и наступила смерть.

Правоохранители установили, что 30-летний сожитель матери мальчика причастен к смерти ребенка, а 28-летняя женщина сознательно скрыла этот факт.

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Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 1 ст. 396 (заранее не обещанное сокрытие матерью ребенка особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина и женщина задержаны в соответствии с процессуальным порядком. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им подозрения и избрании мер пресечения.

"В рамках уголовных производств будет проведена серия судебных экспертиз. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, при которых наступила смерть ребенка", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области полиция расследует жестокое убийство 15-летней девушки. Смерть несовершеннолетней наступила в результате асфиксии, ее тело полиция обнаружила со связанными руками, спрятанным в мешке. Правоохранителям удалось задержать предполагаемого причастного к убийству, которым оказался 19-летний односельчанин девушки.

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