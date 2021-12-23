На Одесщине столкнулись три грузовика: погибли два водителя. Фото

В среду, 22 декабря, в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков. В результате аварии на месте погибло двое водителей. Третий участник ДТП не пострадал.

Авария произошла около 20:00 на трассе Одесса-Вознесенск недалеко от поселка Доброслав. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, водитель грузовика МAN, который направлялся в сторону Вознесенска, пытаясь объехать припаркованный на обочине автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой фурой. В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62-х и 55-ти лет от полученных травм погибли на месте.

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Кроме того, еще один грузовик, который ехал позади первого, также допустил столкновение. Водитель этого транспортного средства не пострадал.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Mitsubishi и микроавтобуса Volkswagen. В результате пострадали два водителя и шестеро пассажиров, среди которых трое детей.

Напомним, в Херсонской области вечером 21 декабря произошло смертельное ДТП, вследствие которого погиб мужчина, еще четыре человека пострадали.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!