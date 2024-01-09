На Одесщине разоблачили судью, который за взятки позволял уклонистам выезжать за границу. Фото

Судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области попался на взятке за помощь уклонистам. По данным следствия, за 1,5 – 3,5 тыс. долларов в суде принимались решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу.

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Служба безопасности Украины сообщила в Telegram, что к масштабной коррупционной схеме причастны сотрудники суда и посредники. В частности, "клиентов" помогал искать адвокат. Он же выступал в роли посредника для встреч и передачи взяток.

Преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период в суде успели "оформить" более 1000 решений в пользу военнообязанных.

"Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимались решения, фиктивно определявшие место жительства несовершеннолетних детей за мужчинами. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также уехать за границу", – объяснили в СБУ.

"Клиентов" искали через объявления в Instagram и Facebook. Информацию об "услугах" также можно найти в Telegram-группах.

Одного из судей поймали на получении взятки. Ему официально объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). По этой статье можно сесть в тюрьму на 10 лет с конфискацией имущества.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Офиса Генпрокурора уточнила: судье сообщили о подозрении 9 января 2024 года. Он получил 1500 долларов США за обещание вынести решение в пользу уклониста.

По информации САП, в некоторых случаях "клиенты" злоумышленников выезжали из Украины без сопровождения ребенка, с определением места проживания ребенка на временно оккупированной территории или с подделанными процессуальными документами от истцов, вмешательствмо в систему автоматизированного распределения судебных дел.

"Стоимость каждого отдельного решения составляла от 1500 до 3500 долларов США", – заявили в САП.

"Продолжаются обыски по адресам проживания других возможных участников схемы и в здании суда. Следователи осуществляют изъятие дел, в которых могли приниматься противоправные судебные решения", – сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины 9 января.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Черниговской области правоохранители задержали местную адвокатку, которая помогала военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. За такую "помощь" женщина требовала 6-7 тыс. долларов.

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