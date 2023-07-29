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На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото

София Закревская
Расследования
2 минуты
72
На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото

В Одесской области была разоблачена наркогруппировка, которая занималась изготовлением и сбытом наркотических веществ стоимостью в миллионы гривен на территории региона. Фигуранты дела задержаны, им сообщили о подозрении.

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Деятельность группировки прекратили оперативники Одесского пограничного отряда совместно со следователями Национальной полиции и СБУ. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что масштабную наркосеть организовали три украинца, один гражданин Туркменистана и один гражданин Молдовы. Кроме них в состав группировки входила одна женщина.

На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото
На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото

Подпольные нарколаборатории, где измельчали, фасовали и хранили каннабис, обустроили в личных гаражах и жилых помещениях. Заказы злоумышленники принимали через мессенджеры, после чего встречались с "клиентами" и передавали из рук в руки товар, получая за это деньги.

"По данным следствия, дельцы в дальнейшем планировали расширить сеть сбыта произведенной продукции и за пределами Украины", – говорится в сообщении.

У наркодельцов были проведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли 10,5 кг каннабиса, 2 кг прессованного наркотического вещества растительного происхождения в брикетах, оружие, денежные средства в размере 186 600 гривен, около 2 тысяч долларов США, а также многие другие доказательства. Примерная стоимость изъятых наркотических веществ может достигать 3,5 миллиона гривен, отметили в ГПСУ.

На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото
На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото
На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото

Фигуранты дела были задержаны во время сбыта ими нескольких доз "товара" в рамках оперативных закупок. Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. За торговлю наркотиками им грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото
На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото
На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева ликвидировали масштабную нарколабораторию по производству метадона. Во время обысков у них изъяли "товара", оборудования и прекурсоров более чем на 1,4 млн долларов США.

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