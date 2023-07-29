На Одесщине правоохранители ликвидировали сеть по сбыту каннабиса на 3,5 млн грн. Фото

В Одесской области была разоблачена наркогруппировка, которая занималась изготовлением и сбытом наркотических веществ стоимостью в миллионы гривен на территории региона. Фигуранты дела задержаны, им сообщили о подозрении.

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Деятельность группировки прекратили оперативники Одесского пограничного отряда совместно со следователями Национальной полиции и СБУ. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что масштабную наркосеть организовали три украинца, один гражданин Туркменистана и один гражданин Молдовы. Кроме них в состав группировки входила одна женщина.

Подпольные нарколаборатории, где измельчали, фасовали и хранили каннабис, обустроили в личных гаражах и жилых помещениях. Заказы злоумышленники принимали через мессенджеры, после чего встречались с "клиентами" и передавали из рук в руки товар, получая за это деньги.

"По данным следствия, дельцы в дальнейшем планировали расширить сеть сбыта произведенной продукции и за пределами Украины", – говорится в сообщении.

У наркодельцов были проведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли 10,5 кг каннабиса, 2 кг прессованного наркотического вещества растительного происхождения в брикетах, оружие, денежные средства в размере 186 600 гривен, около 2 тысяч долларов США, а также многие другие доказательства. Примерная стоимость изъятых наркотических веществ может достигать 3,5 миллиона гривен, отметили в ГПСУ.

Фигуранты дела были задержаны во время сбыта ими нескольких доз "товара" в рамках оперативных закупок. Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. За торговлю наркотиками им грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева ликвидировали масштабную нарколабораторию по производству метадона. Во время обысков у них изъяли "товара", оборудования и прекурсоров более чем на 1,4 млн долларов США.

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