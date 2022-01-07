На Одесщине после новогоднего застолья нашли мертвым военного: проверяется причастность командования

В Одесской области при невыясненных обстоятельствах умер один военнослужащий, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Это случилось 30 декабря после того, как трое контрактников отмечали Новый год.

О происшествии 6 января сообщается на сайте Специализированной прокуратуры в военной и оборонный сфере Южного региона. Ведомство расследует возможную причастность к трагедии командования воинской части.

Отмечается, что именно командование организовало предновогоднее празднование на территории части. После него трое военных отправились в общежитие, они были сильно пьяны.

Через некоторое время одного из контрактников нашли без сознания, а прибывшие медики констатировали смерть. Еще двух солдат госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Нацполиция ведет расследование по части 1 статьи 115 (убийство), а прокуратура – по части 3 статьи 425 (небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области 3 января нашли мертвым военнослужащего. Рядом с телом 20-летнего солдата нашли его штатное оружие.