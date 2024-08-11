На Одесщине пограничники разоблачили супругов, которые незаконно перевозили уклонистов за границу. Фото

В Одесской области пограничники разоблачили супругов, которые незаконно перевозили за границу мужчин призывного возраста. Две машины с уклонистами – легковушки Mercedes и Hyundai – остановили оперативники Подольского и Одесского отрядов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Водители транспортных средств оказались местными жителями, мужем и женой, которые пытались незаконно переправить через границу семерых мужчин.

Они следовали указаниям организатора – администратора Telegram-канала, который предоставлял инструкции касательно маршрута движения в Молдову через Приднестровье.

"За свою помощь по доставке супруги получили по 200 долларов США с каждого пассажира и по 10 тыс. гривен от организатора. В случае удачного трансфера все "клиенты" должны были заплатить от 80 до 120 тыс. гривен админу телеграм-канала", – сказано в сообщении.

Однако произойти это не было суждено, так как пограничники остановили обе машины на окраине города Балта Подольского района. Все участники незаконного путешествия были задержаны.

Поскольку в действиях водителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), сообщение о них было направлено в Нацполицию.

А на пассажиров были составлены админпротоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), дела направлены в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области водитель фуры пытался перевезти в Молдову за один раз 48 военнообязанных мужчин. Нарушителей остановили в 3 км от границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой 6 августа.

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