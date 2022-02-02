На Одесчине водитель устроил смертельное ДТП и сбежал: погибли два человека. Фото

Во вторник, 1 февраля, в Одесской области на трассе между селами Каменка и Щербанка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей Ford и Skoda. В результате аварии погибли мужчина и женщина, а виновник скрылся с места ДТП.

В настоящее время местонахождение виновника аварии неизвестно, всех, кто владеет информацией о происшествии, просят сообщить правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 46-летнего водителя. В следствие столкновения мужчина и его 42-летняя жена погибли на месте аварии, а ее виновник бросил автомобиль на дороге и скрылся.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли за собой гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. В результате авариипострадал водитель транспортного средства и два пассажира.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!