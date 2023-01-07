На Одесчине в Святвечер погибли женщина с тремя детьми: детали трагедии

В пятницу вечером, 6 января, в Одесской области в результате пожара погибли женщина и трое детей. Трагедия произошла в селе Белино Подольского района.

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Около 19:00 там загорелся частный дом. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме тела 31-летней хозяйки и двоих ее детей в возрасте трех и четырех лет. Вместе с ними погиб и двухлетний племянник женщины.

Хозяин дома, 31-летний мужчина, был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом. Пострадавший находится в реанимации.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе причину пожара.

"На месте происшествия работают спасатели и полицейские. После ликвидации пожара дом будет осмотрен следственно-оперативной группой территориального подразделения полиции и работниками ГСЧС для установления полных обстоятельств трагедии, в том числе причины возгорания дома. Тогда же будет дана квалификация происшествия", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Патрульные и спасатели на руках вынесли на улицу мужчину, который вдохновлялся угарного газа и был без сознания.

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