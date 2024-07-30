На Одесчине рейсовый автобус столкнулся с грузовиком: пострадал 9-летний ребенок. Фото

В Одесской области в полдень 30 июля произошло два ДТП с участием рейсовых автобусов. Вследствие одной из аварий пострадала девятилетняя девочка, ее госпитализировали.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области. Там рассказали, что оба ДТП произошли около 12 часов.

Первая произошла на автодороге Одесса – Рени в пределах села Великий Дальник.

Предварительно полицейские установили, что 34-летний водитель рейсового автобуса межобластного сообщения, двигаясь в направлении Одессы, не убедился в безопасности маневра и, обгоняя другое авто, столкнулся с грузовиком под управлением 39-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении и поворачивал.

В салоне автобуса находились 28 пассажиров, из них госпитализировали девятилетнюю девочку, предварительно, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом костей носа.

Оба водителя проверили на состояние опьянения – они оказались трезвыми.

Второе ДТП произошло на автодороге Одесса – Южное в пределах села Крыжановка.

Предварительно установлено, что во время движения рейсового автобуса межобластного сообщения под управлением 54-летнего водителя произошло возгорание моторного отсека.

В салоне находились 39 пассажиров, пять из которых несовершеннолетние. Обошлось без госпитализации.

На места ДТП прибыли полицейские и спасатели.

После установления всех обстоятельств авариям будет дана правовая квалификация, заявили в Нацполиции.

Отметим, по данным Патрульной полиции, с 1 января по 30 июня 2024 года в Украине на подконтрольной правительству территории произошло 11 193 ДТП (в 2023 году за аналогичный период – 10 226).

Вследствие этих аварий погибли 1296 человек (за аналогичный период 2023 года – 1314), еще 14 033 человек травмированы (за аналогичный период 2023 года – 12 755).

Как сообщал OBOZ.UA, около 12:30 вторника, 30 июля, в Запорожье на въезде в город произошло ДТП, вследствие которого два человека погибли, а еще двое были травмированы. Водитель Opel не справился с управлением и наехал на Renault.

А на Хмельнитчине накануне в селе Малиевка 24-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением и слетел в кювет. От полученных травм он погиб на месте.

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