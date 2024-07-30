Авто вылетело в кювет: в Хмельницкой области в ДТП погиб 24-летний водитель. Фото

На Хмельнитчине 29 июля произошло смертельное ДТП. В селе Малиевцы Новодунаевецкой поселковой громады 24-летний водитель не справился с управлением и слетел в кювет.

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От полученных травм мужчина погиб на месте. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Хмельницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 29 июля, около 13:40 в селе Малиевцы Новодунаевецкой поселковой громады. 24-летний житель Новой Ушицы на автомобиле Skoda Octavia не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Вследствие аварии водитель от полученных травм погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции проводят расследование причин аварии в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 19 июля в селе Лупарево Николаевской области произошла смертельная авария – водитель насмерть сбил 6-летнего Игната и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Авто около 20:00 въехало в толпу детей, которые играли на перекрестке в 10 метрах от дома, где жил мальчик.

Врачи смогли лишь констатировать смерть ребенка, а во вторник, 23 июля, маленького Игната похоронили. Осенью мальчик должен был впервые идти в школу.

Полиция нашла 42-летнего водителя, который после ДТП скрылся и прятался у знакомых. Его задержали и сообщили о подозрении, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.