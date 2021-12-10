На Одесчине авто на скорости влетело в дерево, водитель погиб на месте. Фото

В Одесской области автомобиль Toyota Camry на высокой скорости влетел в дерево. Вследствие аварии водитель погиб на месте.

ДТП произошло в четверг, 9 декабря, около часу ночи. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

За рулем автомобиля находился 25-летний житель одного из сел Старокозацкой объединенной территориальной общины.

Правоохранители предварительно установили, что он не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. От полученных травм водитель скончался на месте.

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Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства аварии. Также следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

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