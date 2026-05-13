На Николаевщине задержали военнослужащего, который расстрелял двух сослуживцев: детали трагедии

В Николаевском районе во время конфликта между военнослужащими на месте службы 35-летний мужчина выстрелил из автоматического оружия в двух оппонентов. В результате огнестрельных ранений двое мужчин погибли на месте.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области. Фигуранта задержали и сообщили ему о подозрении, за содеянное ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Что произошло

Сообщение о смертельных огнестрельных ранениях двух военнослужащих на месте несения службы поступило в полицию ночью 12 мая.

Отмечается, что накануне вечером 35-летний солдат вместе с другими двумя военнослужащими в возрасте 58 и 38 лет находились на службе.

"Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры нападающий взял в руки закрепленное за ним автоматическое оружие и произвел выстрелы в сторону сослуживцев", – говорится в сообщении.

Пострадавшие мужчины погибли на месте происшествия.

На месте совершения преступления работали следователи следственного управления, оперативники и криминалисты областного главка полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

"С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – автомат АК-74, стреляные гильзы – и направили на экспертное исследование", – отметили в полиции.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Ему сообщили о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух человек.

За совершенное фигуранту грозит наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сейчас продолжается досудебное расследование, в ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

