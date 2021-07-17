Крушение вертолета на Николаевщине: названа новая версия смертельной трагедии

Причиной крушения частного вертолета МИ-2 17 июля возле села Зайвое Николаевской области могло быть то, что пилоту стало плохо. В аварии погибли два человека.

Об этом сообщили в Государственной авиационной службе Украины, передает "Украина 24". Ранее предполагалось, что потерпевший крушение вертолет мог не разминуться с высоким деревом.

По словам начальника южной региональной инспекции Госавиаслужбы Виктора Таранца, экипаж вертолета ночевал в поле. На утро он поднялся вверх, набрал высоту и срезал дерево. Однако это не стало причиной трагедии.

"Топливо у него было, двигатель работал. Почему он упал и зацепил это дерево – он тоже не мог, посмотрите направо, посмотрите налево, все открыто, он не мог сюда влететь. Не знаю, может, летчику плохо стало, может быть, что-то с управлением", – сказал Таранец.

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Он добавил, что погибший пилот был родом из Харькова, а технический работник из Днепра. Они оба были опытными и направлялись обрабатывать поля в Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на российском полуострове Камчатка утром, 6 июля, упал самолет Ан-26. На борту находилось 22 человека, среди них один ребенок и шесть членов экипажа. Все они погибли.