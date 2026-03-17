На Николаевщине староста села выстрелил в свою помощницу: она погибла

Утром 17 марта в Николаевской области староста одного из сел Баштанского района выстрелил в свою помощницу. В результате полученного огнестрельного ранения женщина умерла.

Убийство произошло в помещении старостата. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Николаевской области.

По информации правоохранительных органов, староста одного из сел Баштанского района во время конфликта произвел выстрел в свою помощницу, в результате чего она погибла.

На место происшествия прибыли руководство, следственно-оперативная группа и оперативники районного отдела полиции, следователи следственного управления, эксперты-криминалисты областного главка полиции, а также оперативники управления уголовного розыска.

Мужчину полицейские задержали в процессуальном порядке. Орудие преступления – охотничье ружье изъято. Правоохранители осуществляют комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Николаевский активист Игорь Блошко написал в Facebook, что жертвой стала помощница Светлана Ванжула. В нее из ружья выстрелил староста Плющевского сельского совета Виктор Прокопчук.

"Довела военного до отчаяния. Очевидно, что совершил это в состоянии сильного душевного волнения. Такой поступок должен вывернуть наружу все злоупотребления и халатность других должностных лиц, которые скрывались до этого события. Будем разбираться детально. Сразу скажу, что я на стороне Виктора Прокопчука. Нельзя к патриотам относиться пренебрежительно, пренебрежительно и оскорбительно", – пишет активист.

