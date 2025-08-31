На Николаевщине рейсовый автобус попал в ДТП: три человека погибли. Фото

В ночь на 31 августа на Николаевщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Авария случилась около двух часов ночи между населенными пунктами Новый Буг и Казанка, на пересечении автодороги Н-11 "Днепр – Николаев" и железнодорожного пути. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Что известно о ДТП

"Ночью 31 августа, около 02:00, между поселками Новый Буг и Казанка на пересечении автодороги Н-11 "Днепр - Николаев" и железнодорожного пути произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter, водитель которого осуществлял регулярные пассажирские перевозки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, микроавтобус Volkswagen Crafter перевозил 18 человек. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка и мужчина старшего возраста. Еще одна пассажирка, 66-летняя женщина, скончалась в больнице.

Другие пассажиры, среди которых были и дети, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для обследования и оказания помощи.

На месте происшествия работают следователи управления полиции Николаевской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и причины, которые привели к трагедии.

