На Уманщине произошло жуткое ДТП: погибли водитель и двое пассажиров, среди них – ребенок. Фото
30 августа в Черкасской области на автодороге Киев–Одесса вблизи села Ладыжинка произошло трагическое ДТП. Один человек получил травмы,трое – погибли, в том числе маленький ребенок.
Речь идет о 43-летней водительнице и двух пассажирах: 76-летней женщине и годовалом мальчике. Об инциденте сообщили пресс-службы ГУ Национальной полиции и ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черкасской области.
Подробности смертельной аварии на Уманщине
Как установили правоохранители, автомобиль Acura TSX выехал на обочину возле заправки и столкнулся с металлической опорой. Машина перевернулась на крышу.
За рулем находилась женщина; она погибла. Также жертвами стали пассажиры – это еще одна женщина и ребенок. Мальчику был всего год.
Третья пассажирка, 58-летняя женщина, выжила. С телесными повреждениями ее госпитализировали.
"Следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия... Следователи по факту ДТП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении Нацпола.
Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области проинформировало, что сотрудники ведомства работали на месте дорожно-транспортного происшествия.
Спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения деблокировали пострадавшую женщину и тела погибших из искореженного автомобиля и отключили аккумуляторную батарею.
