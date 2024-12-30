На Львовщине вследствие выстрела из пневматической винтовки пострадала четырехлетняя девочка: появились детали ЧП

В городе Самбор на Львовщине 28 декабря шестилетний мальчик и его четырехлетняя двоюродная сестра, находясь в гостях у бабушки, нашли пневматическую винтовку и решили поиграть с ней. Винтовка неожиданно выстрелила, вследствие чего пострадала девочка.

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Пуля попала в голову ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

Инцидент произошел около 17:00. Установлено, что дети были в доме своей бабушки, когда нашли в кладовке пневматическую винтовку.

Раненую девочку госпитализировали, сейчас она находится под наблюдением врачей – угрозы ее жизни нет.

Винтовка иностранного производства калибра 4,5 мм изъята и направлена на экспертное исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД во Львовской области.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Виновному грозит ограничение или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение оружия, сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на ул. Бориспольской 18 декабря конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. 61-летний житель столицы выстрелил в голову своего оппонента, тот умер на месте. Подозреваемого задержали патрульные.

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