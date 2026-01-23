На Львовщине водитель автомобиля бросил в военных ТЦК страйкбольную гранату: подробности

В пятницу, 23 января, на Львовщине во время мероприятий оповещения мужчина бросил в военнослужащих ТЦК страйкбольную гранату, после чего скрылся на автомобиле. Полиция уже установила личность злоумышленника и объявила его в розыск.

Об этом сообщили в полиции. Отмечается, что инцидент произошел в селе Солонка, что возле Львова.

Детали инцидента

Около 17:00 в селе Солонка, которое находится в 12 км от Львова, во время совместных мероприятий оповещения военнослужащие ТЦК и полицейские обратили внимание на подозрительное поведение мужчины. Увидев патруль, он быстро сел в свой BMW и заблокировал дверь изнутри.

Когда сотрудники ТЦК попытались пообщаться с водителем, он прибегнул к агрессии – бросил в военных страйкбольную гранату

"Во время общения с водителем, он бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась. Тем временем водитель скрылся с места происшествия", – сообщили в полиции.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Страйкбольные гранаты имеют игровое назначение и обычно начинены шариками или мелом. Они имеют незначительную взрывную силу по сравнению с боевыми, однако могут нанести травмы обломками корпуса или наполнителем при близком применении.

Правоохранители оперативно установили личность беглеца. Им оказался 48-летний житель Львовского района. Сейчас устанавливают его местонахождение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и другие службы. После задержания злоумышленника его действиям предоставят правовую квалификацию.

Напомним, недавно на Львовщине неизвестный обстрелял автомобиль ТЦК, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители начали розыск нападавшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине фиксируют увеличение количества нападений на работников ТЦК и полицейских. Всплеск насилия связывают сразу с несколькими факторами. Среди них – подходы к мобилизационным мероприятиям и общий уровень напряженности и страха в обществе.

