На Львовщине обстреляли авто ТЦК: в полиции заявили, что ищут злоумышленника

На Львовщине неизвестный открыл стрельбу по автомобилю территориального центра комплектования. Инцидент произошел в поселке Рудное, обошлось без пострадавших, однако служебный микроавтобус получил повреждения.

Полиция объявила розыск злоумышленника и открыла уголовное производство. Об этом OBOZ.UA сообщили в полиции Львовской области.

Стрельба произошла 14 января около 10:00 на перекрестке улиц Леси Украинки и Небесной Сотни в поселке Рудное. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил несколько выстрелов по микроавтобусу Volkswagen Transporter, в котором находились военнослужащие РТЦК и СП, выполнявшие мероприятия по оповещению.

После стрельбы нападающий покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении. В результате инцидента никто из людей не пострадал, однако автомобиль ТЦК получил технические повреждения.

Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника.

По информации местных СМИ, на выездах из Львова работают правоохранители – введен план перехвата.

Как писал OBOZ.UA, в Харькове перед судом предстал местный житель, который во время конфликта бросал кирпичи в военных ТЦК, угрожал ножом и ругался. В результате этого один из военных получил легкое повреждение лица. Мужчину наказали двумя годами испытательного срока.

