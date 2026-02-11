В Киеве мать бросила 14-летнего сына со сломанной ногой на две недели без помощи: у ребенка развились анорексия и расстройства органов

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая бросила 14-летнего сына в опасности. Она оставила его со сломанной ногой на две недели без помощи, а сама даже не появлялась дома.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит уголовная ответственность.

Что известно

"Происшествие произошло в Оболонском районе столицы. Следователи установили, что 14-летний парень после тяжелой травмы ноги был существенно ограничен в передвижении и полностью зависел от постоянного присмотра взрослых. Несмотря на это, 32-летняя мать оставила травмированного подростка на 78-летнюю прабабушку, которая по состоянию здоровья не могла обеспечить надлежащий уход за внуком", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили правоохранители, мать точно знала о беспомощном состоянии сына. О том, что он не может самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои базовые потребности и, в случае воздушной тревоги покинуть квартиру. Однако, несмотря на это, занималась своими делами, не появляясь дома.

Так, в течение двух недель парень находился без надлежащего ухода и достаточного питания, пока о ситуации не сообщила женщина, которая случайно об этом узнала. Тогда ювенальные полицейские совместно с социальными работниками изъяли ребенка и поместили в больницу, где врачи диагностировали у подростка анорексию и серьезные расстройства внутренних органов.

Какова дальнейшая судьба ребенка

При содействии правоохранителей мать парня лишили родительских прав, а ребенка вскоре усыновила другая семья.

Сейчас, после получения результатов всех проведенных экспертиз, следователь сообщил женщине о подозрении по факту заведомого оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в детском доме семейного типа в Броварском районе Киевской области систематически издевались над пятью малолетними воспитанниками. За содеянное 50-летней матери-воспитательнице грозит до 15 лет лишения свободы.

