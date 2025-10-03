На Львовщине столкнулись маршрутка и грузовик: восемь раненых, среди них – 14-летний парень. Фото

В пятницу, 3 октября, вблизи села Гамалиевка Львовского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали восемь человек.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области. Авария случилась около 15:15 на автодороге "Восточный подъезд к городу Львов".

Правоохранители предварительно установили, что произошло столкновение грузовика Volvo, которым управлял 60-летний житель Житомира, и автобуса БАЗ. Последний является маршрутным такси междугородного значения, управлял маршруткой 53-летний житель Золочевского района.

По состоянию на 16:30 восемь пассажиров маршрутки, среди которых 14-летний парень, были доставлены в медицинские учреждения. Их диагнозы уточнялись.

На месте происшествия работали следователи отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 и сотрудники Управления патрульной полиции Львовской области.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства, решается вопрос правовой квалификации события", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на трассе Киев – Чоп вблизи села Тараканов на Дубенщине 2 октября произошла смертельная авария. Авто столкнулось с волонтерской колонной. Вследствие аварии мужчина погиб, а женщина оказалась в реанимации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!