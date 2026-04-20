На Львовщине разоблачили злоумышленника, который более 20 лет держал мужчину в трудовом рабстве. Фото и видео

На Львовщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который долгое время держал в трудовой эксплуатации бездомного. Потерпевший более двух десятилетий работал бесплатно, находясь в изоляции и без доступа к базовым условиям жизни.

Сейчас мужчина получает медицинскую помощь из-за ряда хронических заболеваний. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Следствие установило, что подозреваемый воспользовался уязвимым состоянием мужчины, который не имел постоянного места жительства и стабильного дохода, и завербовал его для дальнейшей эксплуатации. В течение более 20 лет потерпевший выполнял тяжелые физические работы без какой-либо оплаты.

Мужчина проживал в непригодной для жизни хозяйственной постройке без элементарных бытовых условий. В теплое время года его вывозили за пределы населенного пункта, где он работал и жил в металлическом контейнере с антисанитарией.

Подозреваемый систематически применял физическое и психологическое насилие, чтобы контролировать потерпевшего. В случае недовольства выполненной работой мужчине наносили телесные повреждения.

Из-за длительной изоляции и зависимости потерпевший не мог самостоятельно прекратить эксплуатацию или обратиться за помощью. Все это время он также не получал медицинского лечения, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Ему уже вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

