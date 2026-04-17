Продавала украинок в сексуальное рабство: на Закарпатье задержали гражданку Словакии, которая вербовала жительниц региона. Фото

В Закарпатской области правоохранители задержали 56-летнюю женщину, которую подозревают в вербовке украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом. Известно, что она действовала под прикрытием предложений работы в ночных заведениях и пыталась вывезти очередных жертв за пределы Украины.

Сейчас установлено по меньшей мере пять пострадавших. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Подозреваемая, уроженка Закарпатья, которая получила гражданство Словакии, организовала схему незаконного вывоза женщин за границу с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Она подыскивала потенциальных жертв среди жительниц региона, обещая им высокооплачиваемую работу, однако после пересечения границы их заставляли оказывать интимные услуги.

Задержание произошло при попытке выезда подозреваемой вместе с двумя женщинами. Правоохранители задокументировали ее деятельность и установили, что среди пострадавших есть 16-летняя девушка.

Операцию провели сотрудники Государственной пограничной службы с участием спецподразделения "ДОЗОР", а также представители миграционной полиции и Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Женщине инкриминируют торговлю людьми, за что ей грозит уголовная ответственность. Следственные действия продолжаются, правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к организации канала.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Албании будут судить трех украинцев, которые создали колл-центры для вербовки наркодилеров, сотрудников которых фактически держали в рабстве. Следствие установило, что группа входила в состав разветвленной сети наркотрафика, действовавшей в нескольких странах СНГ и ЕС.

