На Львовщине разоблачили чиновницу военкомата: за 1 тыс. долларов помогала в уклонении от призыва. Фото

На Львовщине чиновнице военкомата сообщили о подозрении в получении взятки. По данным следствия, старшая офицер за 1 тыс. долларов обещала жителю Львовского района помочь в уклонении от призыва.

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Об этом 18 августа сообщили в Офисе генерального прокурора. Как отмечается, правоохранители разоблачили чиновницу во время получения взятки.

По данным следствия, за деньги она обещала обновить данные во временном удостоверении военнообязанного, что сделало бы невозможным получение повестки о вызове в другой ТЦК и последующий призыв.

Фигурантке сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Ей грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливается причастность к делу других лиц, рассказали в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов страны. Тогда отмечалось, что Офис генпрокурора займется возбуждением дел там, где имела место коррупция.

– По словам президента, руководить ТЦК должны опытные военные, системе нужно достоинство и рациональность.

– По итогам мониторинга НАПК выяснилось, что бывший военком Днепропетровщины незаконно обогатился почти на 8,5 млн грн. За последние четыре года он и его отец купили две квартиры в Днепре и несколько автомобилей.

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