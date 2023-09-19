На Львовщине работники ТЦК избили уклониста: они отстранены, продолжается расследование. Видео

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Самбор во Львовской области избили мужчину, который уклонялся от мобилизации. Он якобы попытался незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили в Telegram Офиса генерального прокурора, Государственного бюро расследований. Во Львовском областном ТЦК и СП отреагировали на событие и начали расследование (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

На опубликованных в сети кадрах видно, как человек в военной форме, держащий в руках предмет, похожий на пистолет, наносит удары лежащему на кровати мужчине. "Общение" сопровождалось нецензурной лексикой и угрозами. Причем в комнате находились еще два человека в камуфляже, которые никак не отреагировали на действия коллеги.

Видео дня

"На видео видна часть события, так что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих выясняется. На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств", – отмечается в сообщении Львовского ТЦК.

Также в сети появилось видео, записанное самым пострадавшим. Он представился Вадимом Вадимовичем Спокойным из Харькова и рассказал, что его содержат в ТЦК уже шесть суток. На другом видео мужчина был весь в крови. Он рассказал, что потерпел избиение и попросил о помощи.

В Офисе генпрокурора сообщили, что событие произошло 19 сентября 2023 в помещении одного из ТЦК и СП Львовщины. Специализированная прокуратура области уже зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В прошлом месяце во Львове избили трансгендерную военную ВСУ Хелен Марк, которая приехала на похороны своей матери. Инцидент произошел вечером 15 июля, когда Хелен ужинала в центре города и говорила по видеосвязи со своим парнем.

– В июле в Великих Мостах Львовской области на полигоне капитан избил пограничника Назара Матвиишина, недавно вернувшегося с фронта на ротацию. За дело взялось Государственное бюро расследований.

– В Полтавской области задержан начальник одного из районных отделов ТЦК и СП, который вместе с двумя другими военными избил до обморока подчиненного. Сотрудники ДБР уже сообщили ему о подозрении.

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