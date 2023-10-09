На Львовщине произошло смертельное ДТП, среди пострадавших – экс-глава МИД Грузии – СМИ

Недалеко от города Буск Золочевского района Львовской области на автодороге "Львов – Чоп" 8 октября произошло ДТП. По данным СМИ, в этой аварии могла травмироваться Эка Ткешелашвили – бывшая министр иностранных дел Грузии, которая возглавляет антикоррупционную инициативу ЕС в Украине.

Факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили на сайте Главного управления Нацполиции во Львовской области. В результате указанного инцидента погибла женщина, а два человека получили ранения.

Копы рассказали, что 8 октября в 16:10 на дороге столкнулись Hyundai Accent и Audi. Первым автомобилем управляла 53-летняя жительница города Киев, вторым – 36-летний львовянин.

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Женщина, которая была за рулем Hyundai, умерла на месте происшествия от серьезных травм. Водитель и пассажирка Audi, 46-летняя иностранка, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Уголовное производство имеет предварительную правовую квалификацию по ч. 2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Со ссылкой на источники в Национальной полиции Украины Vesti.ua сообщили, что Ткешелашвили якобы госпитализировали, а второго потерпевшего (водителя Audi) после медосмотра отправили домой.

Известно, что Ткешелашвили – 46 лет, она родилась в Тбилиси. В 2004 году она стала заместителем министра юстиции Грузии, потом – заместитель министра внутренних дел. Год возглавляла Апелляционный суд Тбилиси. С 2007 по 2008 работала в должности министра юстиции, в январе-мае 2008-го – генерального прокурора.

С 5 мая 2008 по 5 декабря 2008-го была министром иностранных дел Грузии, после чего стала секретарем Совета безопасности.

С ноября 2010 по 2012-й – вице-премьер-министр и министр по делам реинтеграции Грузии.

Она стала главой Антикоррупционной инициативы Евросоюза в Украине (EUACI) в 2012 году.

Как писал OBOZREVATEL, польские СМИ заявили, что 7 июля, когда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Украину, чтобы почтить память жертв Волынской резни, автомобиль его кортежа якобы устроил аварию с потерпевшим. В дорожно-транспортном происшествии на территории Тернопольской области серьезные травмы получил 42-летний украинец Олег Лищук.

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