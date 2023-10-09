Во время визита Моравецкого в Украину авто с его сопровождения устроило ДТП на Тернопольщине: пострадал украинец – СМИ

Когда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 7 июля посетил Украину, чтобы почтить память жертв Волынской резни, автомобиль его кортежа якобы устроил аварию с потерпевшим. В дорожно-транспортном происшествии на территории Тернопольской области серьезные травмы получил 42-летний украинец Олег Лищук.

Об этом заявило издание Wirtualna Polska. По его данным, одно из последних авто, сопровождавших польского политика, якобы врезалось в стоящую на обочине машину и раздробило ее переднюю часть. От удара автомобиль с украинскими номерами скатился набок в кювет, а водитель выпал в окно.

Это произошло недалеко от населенного пункта Пужники, написали журналисты. Отметим, что на современных картах этого села нет. Оно находилось на территории Чертковского района Тернопольщины.

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Лищук – водитель поврежденного транспортного средства – должен был добраться до своей работы (он трудится на должности логиста), однако впервые за 18 лет туда не попал. Он остановился на обочине, потому что нужно было пропустить колону. В итоге мужчина серьезно пострадал в ДТП, в том числе получил переломы.

"Я пришел в сознание на мгновение, когда меня укладывали в машину скорой помощи. Я не знал, что происходит. Я почувствовал ужасную, очень сильную боль в ногах. Я был в шоке. Потом я снова потерял сознание", – рассказал потерпевший.

42-летнего украинца, по данным СМИ, привезли лечиться в Польщу. Несмотря на боли и проблемы с ходьбой, от реабилитации на территории соседней страны Лищуку пришлось отказаться. Мол, он заявил, что ему "больше не на что было жить", утверждают в Wirtualna Polska.

У издания есть данные, что машиной, которая устроила ДТП, могли управлять дипломаты польского посольства в Киеве.

Дипломаты якобы настаивали на лечении Лищука на территории Польши. Чиновники помогли оформить документы на выезд, поместили в больницу, где медики сделали операцию, а жене пациента оплатили номер в гостинице.

Однако гражданин Украины, как сказано в статье, помощь от представителей польской власти получал только в первые дни. Далее независимый фонд U-Work помог украинцу получить номер PESEL и заплатить за реабилитацию.

"4 августа мы забрали Олега и его жену из больницы. Они были предоставлены сами себе. Поэтому мы позаботились о них", – сказал представитель U-Work Рафал Грабовский.

По данным СМИ, украинец по сей день жалуется на постоянные боли и пьет обезболивающие, не может самостоятельно подняться с кровати, а ходить способен только с костылями.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее вблизи Венеции (Италия) на трассе А4 туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров.

– В этой аварии погибли девять граждан Украины, еще пятеро травмированы.

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