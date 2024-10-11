На Львовщине произошло масштабное ДТП с участием автобуса Варшава – Одесса: два человека погиб, 27 травмированы. Фото

В пятницу, 11 октября, на объездной дороге возле Львова столкнулись автобус международных перевозок сообщением Варшава – Одесса, грузовик и несколько легковушек. На месте погибли два человека, еще 27 пострадали.

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Авария произошла около 06:30 в районе села Чишки на автодороге М-06 Киев – Чоп. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, кроме автобуса в аварии пострадали грузовой автомобиль "Новой почты" и несколько легковых транспортных средств.

"По состоянию на 07:00 известно об одном погибшем человеке и 27 травмированных (травмы разной степени тяжести)", – написал он.

Позже добавил, что количество погибших возросло до двух.

Движение на автодороге в районе дорожно-транспортного происшествия полностью перекрыли. Патрульные направляли транспортные средства в объезд через Винники.

Детали и причины аварии выясняются правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа у села Подборцы на автодороге Киев – Чоп во Львовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика – оба водителя погибли. Предварительно, 22-летний мужчина за рулем Renault Master выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автопоездом DAF.

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