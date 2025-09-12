На Львовщине произошла стрельба в офисе автосервиса: погибли два человека
В селе Подрясное Львовской области 12 августа произошла стрельба в помещении офиса автосервиса. Там найдены тела двух человек.
Инцидент произошел около 12:00 пятницы, сообщила Национальная полиция Украины на официальном сайте. Предварительно, неизвестный/неизвестные открыли огонь внутри помещения и убили двух мужчин, которые были работниками автосервиса.
Погибшие обнаружены мертвыми с огнестрельными ранениями.
"Обстоятельства выясняются. На месте работают профильные службы", – говорится в сообщении по состоянию на 13:30.
Дополняется...
Как ранее писал OBOZ.UA, вечером в воскресенье, 31 августа, стрельба раздалась на улице Владимира Великого во Львове. Стрелка, который открыл огонь из пневматического пистолета, задержали. Пострадавших не было.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!