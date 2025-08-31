Во Львове произошла стрельба: злоумышленника задержали. Фото

Во Львове вечеромв воскресенье, 31 августа, раздалась стрельба на улице Владимира Великого. На место прибыла полиция и кареты скорой помощи, стрелка задержали.

Видео дня

Факт стрельбы OBOZ.UA подтвердили в правоохранительных органах. Предварительно, пострадавших нет.

Выстрелы были произведены из пневматического оружия

Впоследствии в полиции Львовщины информировали, что сообщение о стрельбе поступило около 20:20. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы.

"Вследствие происшествия никто не пострадал. Мужчина, который, вероятно, совершил выстрелы, задержан", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, между жителем Львова и еще двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета.

До прибытия полиции стрелка задержали прохожие.

"В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался. Проводится проверка. Решается вопрос правовой квалификации события", – рассказали в полиции Львовщины.

Ранее депутат Львовского областного совета Игорь Зинкевич, ссылаясь на свидетелей происшествия, сообщил, что два мужчины бежали за третьим, когда тот достал пистолет и выстрелил.

Затем стрелок подбежал к "МакДональдзу" и выстрелил еще раз. Его догнали и вызвали правоохранителей.

"На месте наряд полиции и много скорых", – написал Зинкевич в своем Telegram-канале.

Выстрелы во Львове раздаются второй день подряд.

В субботу, 30 августа, неизвестный мужчина на электровелосипеде, одетый как курьер, восемью выстрелами убил действующего депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Для поиска преступника во Львове объявили план "Сирена", в городе было увеличено количество патрулей и блокпостов, возможны проверки авто и документов, а также временные неудобства в движении.

Как сообщал OBOZ.UA, на место убийства Парубия во Львове несут лампадки и цветы. В воскресенье там до сих пор работают правоохранители. А на здании Верховной Рады Украины приспущен Государственный Флаг.

