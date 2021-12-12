На Львовщине при странных обстоятельствах отравились дети: накануне посещали хоккейный матч

Во Львовской области в городе Новояворовск по меньшей мере десять детей отравились неизвестным веществом. Четверо из них были госпитализированы вечером в субботу, 11 декабря.

Пострадавшие обратились за помощью в Новояворовскую районную больницу им. Ю.Липы. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Выяснилось, что все пациенты в тот день посещали хоккейный матч, который состоялся на местной Ледовой арене по адресу улица Тараса Шевченко, 5.

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Вернувшись после игры домой, дети стали жаловаться на плохое самочувствие. В настоящее время состояние их здоровья удовлетворительное, отмечается, что диагноз "отравления неизвестным веществом" – предварительный.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины недомогания детей. В департаменте добавили, что о случившемся уже проинформированы соответствующие службы.

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