На Житомирщине в больницу попали 9 школьников, которых 'угостили' средством для прочистки труб

В селе Девочки, что на Житомирщине, 24 ноября госпитализировали школьников, которые отравились бытовой химией. Как выяснилось, одноклассник "угостил" их средством для чистки труб.

Как сообщается на сайте ГУНП Житомирской области, всего отравились 11 детей. Девять школьников были госпитализированы, уточняется в сюжете ТСН.

Правоохранители выяснили, что днем один из учеников принес из дома пакет с бытовой химией и угостил ею других школьников, поскольку считал, что это сладости.

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Через некоторые время дети начали жаловаться на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Пострадавшим от 9 до 11 лет, врачи обследуют их и предоставляют медицинскую помощь, а полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В больнице рассказали, что у всех диагностировали химические ожоги ротовой полости и кишечно-желудочного тракта. У двоих из них состояние хуже, потому что дети проглотили "леденцы".

По словам заведующего хирургического отделения житомирской областной детской больницы Дмитрия Шевчука, что среди возможных последствий приему химвеществ – рубцевание и непроходимость пищевода. В таком случае понадобится более серьезное лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве на уроке химии отравились учащиеся одного из городских лицеев. Один из учеников распылил газ.