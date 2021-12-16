На Львовщине погибли пожилые супруги, отравившись газом в многоэтажке

В Новом Роздоле, что во Львовской области, погибли пожилые супруги. 81-летний мужчина и его 75-летняя жена отравились газом.

В среду, 15 декабря, правоохранителям сообщили, что пожилая пара, проживающая в квартире в многоэтажке, длительное время не выходит из дома и не отвечает на телефонные звонки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

В тот же день сотрудники отдела полицейской деятельности Стрыйского районного управления полиции совместно с работниками газовой службы зашли в дом и обнаружили тела жителей без признаков жизни. Это происходило в присутствии сына супругов.

Видео дня

Медики установили, что причиной смерти мужчины и его жены стало отравление бытовым газом.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) с примечанием "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также назначили ряд экспертиз.

Напомним, в Черновицкой области в результате отравления угарным газом в родительском доме умер малыш 10-ти месяцев. Еще один ребенок был госпитализирован в больницу.

В одном из частных домов Винницы нашли мертвыми трех человек. По предварительным данным, они умерли в результате отравления угарным газом.

В Каменском на Днепропетровщине угарным газом отравились молодожены. Тела 19-летних девушки и парня обнаружили в авто, которое стояло в гаражном кооперативе.