В Киевской области Mazda на скорости въехала в бетонный блок: есть погибшие и пострадала. Фото

В Киевской области на трассе Киев-Одесса автомобиль Mazda на скорости въехал в бетонный блок. В результате ДТП водитель легковушки и ее пассажирка погибли на месте, а еще одну женщину госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"Полицейские Киевщины расследуют смертельное ДТП. На днях на трассе Киев-Одесса, 31-летняя водитель Mazda двигалась в направлении столицы и совершила столкновение с бетонным препятствием", – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии водитель и одна из пассажирок легковушки погибли на месте происшествия, вторую пассажирку без сознания с многочисленными травмами госпитализировали в реанимационное отделение. По факту ДТП, повлекшего гибель нескольких человек, открыто уголовное производство.

Напомним, в Киевской области за первые два месяца 2024 года произошло 208 ДТП с потерпевшими. В результате этих аварий погибли 23 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева во вторник, 5 марта, на бульваре Николая Михновского произошла авария с участием пяти машин. В результате столкновения один автомобиль вылетел за пределы дороги и протаранил столб.

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