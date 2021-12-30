На Львовщине несовершеннолетний на BMW устроил ДТП с маршруткой, есть пострадавшие. Фото

В Червонограде на Львовщине 29 декабря несовершеннолетний водитель автомобиля BMW без прав протаранил на дороге маршрутку. В результате столкновения пострадал виновник ДТП и пассажирка автобуса.

Авария произошла около 18:45 по улице Львовской. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что 17-летний местный житель не справился с управлением легковушки. Автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с маршруткой марки БАЗ, которой управлял 43-летний житель Сокаля.

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Травмы в аварии получил водитель BMW и 41-летняя пассажирка второго транспортного средства – жительница Червонограда. Обоих пострадавших госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Правда, правоохранители выяснили, что несовершеннолетний водитель BMW никогда не получал водительское удостоверение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Добавим: по статистике от Патрульной полиции Украины, за 11 месяцев этого года на Львовщине зарегистрировали 10 616 дорожно-транспортных происшествий, из которых 1750 – с жертвами или пострадавшими. В частности, в этих авариях погибли 217 человек, а 2238 травмировались.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря во Львовской области в аварии столкнулись автомобиль ЗАЗ и автобус БАЗ. В результате ДТП в больницу с травмами попали четверо пассажиров последнего.