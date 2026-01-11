На Львовщине недалеко от границы произошло ДТП: есть пострадавшие. Фото

Во Львовской области на автодороге М-10 Львов – Краковец произошло дорожьо-транспортное происшествие. Из-за аварии движение на отдельном участке трассы полностью перекрыто.

Видео дня

Авария произошла на 67 км пути, вблизи поселка Краковец, недалеко от границы. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

Известно, что в результате столкновения есть пострадавшие, однако подробностей патрульные не предоставили.

На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители. Патрульные организовали объезд места ДТП через территорию автозаправочной станции и регулируют движение на этом участке.

"Учтите информацию при планировании поездки и будьте внимательны за рулем!", – напомнили водителям правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, на Буковине мужчина, который на внедорожнике пытался нелегально пересечь границу с Румынией, совершил наезд на пограничника. Военнослужащий получил тяжелые множественные травмы, его прооперировали.

Также в Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. В результате ДТП водителя последнего авто зажало в салоне конструкциями машины, на место вызвали спасателей и медиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!