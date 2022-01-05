В Харькове автобус на скорости сбил женщину. Момент аварии попал на видео

В Харькове маршрутный автобус на скорости сбил женщину. ДТП произошло на Московском проспекте возле железнодорожной станции "Лосево".

Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области. На видео с камеры наблюдения видно, что автобус даже не пытался остановиться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

От удара 50-летняя женщина скончалась на месте. Правоохранители установили родственников и личность погибшей.

За рулем автобуса "Богдан" сообщением Харьков – Мариуполь был 55-летний водитель.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Видео дня

Водителю грозит наказание по ч.2 ст.286 УК Украины (Лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового).

По данным за ноябрь 2021 года, чаще всего дорожные аварии происходили из-за нарушения правил маневрирования и превышения скорости – 6 тысяч 756 и 3 тысячи 519 ДТП соответственно. Еще более 3 тысяч ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции, около 1,2 тысячи – за нарушения правил пересечения перекрестка. 451 авария произошла из-за "пьяного" управления.

Как писал OBOZREVATEL, 4 января на трассе Киев – Харьков между Люботином и Коротичем Харьковской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с машиной скорой помощи.