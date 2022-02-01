На Львовщине легковушка превратилась в груду металла от столкновения с фурой, есть погибший. Фото и видео

Во Львовской области 31 января Mitsubishi Lancer столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Львовщины. Авария произошла на трассе Киев – Чоп в селе Дубье около 18:30 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, водитель – 27-летний житель Львова – не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, за рулем которой был 30-летний житель Запорожья.

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От полученных травм водитель Mitsubishi Lancer умер на месте.

Судя по обнародованным правоохранителями фото, легковушка от удара превратилась в груду металла – ее полностью смяло.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. По ней предусмотрено наказание от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом до трех лет.

Отметим, что по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек и еще более 27 тысяч получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкасской области легковой автомобиль съехал в кювет и влетел в дерево, из-за чего погибли четыре человека.