На Черкасщине машина влетела в дерево: четверо погибших, один парень в коме. Фото

В воскресенье утром, 30 января, в Черкасской области вблизи села Тубольцы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль съехал в кювет и влетел в дерево, из-за чего погибли четверо людей.

Еще один человек в результате удара получил телесные повреждения. Авария случилась около 5:30 недалеко от поворота к селу, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В Facebook-группе Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасщины уточнили, что жертвами аварии стали 24-летний водитель и трое пассажиров – девушка и два парня возрастом 20-25 лет.

Еще одному пассажиру удалось выжить, но он впал в кому. Пострадавшего госпитализировали в Черкасскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии.

На место ЧП выезжали три машины скорой помощи, две единицы спецтехники ГСЧС и семеро спасателей.

Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением транспортным средством. От удара машину смяло.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. В салоне транспортного средства было 40 человек, много людей пострадало.