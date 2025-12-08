На Львовщине группа молодых людей напала на артистов ансамбля 'Гуцулия': артисты получили многочисленные травмы. Видео

На Львовщине ночью произошел резонансный инцидент: группа молодых людей жестоко избила артистов национального ансамбля "Гуцулия". Событие вызвало возмущение из-за масштаба травм и реакции правоохранителей, прибывших на место.

Коллектив требует прозрачного расследования и ответственности нападавших. Об этом сообщил художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета.

Артисты ансамбля "Гуцулия" возвращались в Украину после длительного гастрольного тура по Польше и Финляндии: 10 тысяч километров дороги и 25 концертов, где они представляли украинскую культуру и выполняли волонтерскую миссию.

По словам Шеремета, когда автобус остановился на АЗС ОККО в городе Шептицкий (Червоноград) около трех часов ночи, в салон ворвалась группа из шести агрессивных молодых людей и трех женщин в явно неадекватном состоянии.

Он отметил, что нападение произошло внезапно – посторонние лица разбросали их вещи, провоцировали конфликт, а затем перешли к физическому насилию .

"Это не была "драка". Это было одностороннее нападение. Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичий состав", - подчеркнул руководитель группы.

Пострадали как минимум несколько артистов, у них зафиксированы сломанные носы, ушибы, сотрясение мозга, сложный перелом со смещением, требующий операции. Травмирована и администратор коллектива – у нее ушиб ребер и сильный стресс.

Несмотря на тяжелые повреждения, уже через несколько дней коллектив должен отправиться на гастроли в Польшу.

В сети также появились видео, которые вызвали дополнительные вопросы к правоохранителям: на кадрах видно, что агрессивные нападающие не были задержаны, а полицейские общались с ними спокойно, даже несмотря на нецензурную брань и агрессию.

Представители "Гуцулии" заявляют, что не хотят скандала, а хотят справедливости и честной реакции со стороны государства.

Заявление в правоохранительные органы подано, побои официально зафиксированы. Коллектив ожидает открытого и беспристрастного расследования нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали трех мужчин, которые напали на ветерана – участника боевых действий. Злоумышленники спровоцировали конфликт с защитником Украины, а затем избили его.

