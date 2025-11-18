В Киеве трое мужчин напали на ветерана и избили его. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали трех мужчин, которые напали на ветерана – участника боевых действий. Злоумышленники спровоцировали конфликт с защитником Украины, а затем избили его.

Подозреваемым грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Нападение на ветерана

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о том, что в Голосеевском районе группа лиц избила мужчину. Правоохранители установили, что потерпевший – 38-летний бывший военнослужащий, ветеран – участник боевых действий, который был комиссован из Вооруженных сил после полученного ранения.

"В то время, когда он вместе с товарищем шел по улице, к ним начала приставать компания нетрезвых молодых людей и провоцировать конфликт. В дальнейшем нарушители повалили мужчину на землю и нанесли многочисленные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего, после чего скрылись", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно нашли и задержали нападавших – ими оказались трое местных жителей в возрасте 18, 19 и 28 лет.

По фактам нанесения телесного повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 122 УКУ) и хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 296 УКУ), начато досудебное расследование. Задержанным сообщили о подозрении – в соответствии с санкцией статьи, им грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Плебановка Тернопольского района в пятницу, 17 октября, группа злоумышленников напала на сотрудников местного ТЦК с целью "отбить" военнообязанного, которого отправили в учебный центр воинской части. Нападение произошло на дороге – нападающие намеренно устроили аварию.

